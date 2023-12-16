نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، مساء اليوم السبت، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تعيين المستشار محمد نبيل محرم مديرًا تنفيذيًا للنادي.

- اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الألعاب الرياضية بالنادي لموسم 2023-2024.

- إبرام واعتماد عقود اللاعبين المميزين مواليد 2005-2006 بفرق الناشئين لكرة القدم بالنادي وعددهم ١٨ لاعبًا.

- تعيين الأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان أستاذ طب وجراحة العظام بكلية طب القصر العيني مستشارًا طبيًا متطوعًا للنادي.

- اعتماد تحقيقات الإدارة القانونية بشأن مخالفات وتجاوزات بعض الأعضاء العاملين بالنادي وإيقاف من ثبت إدانته لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وشمل الجزاء إيقاف أولياء الأمور حال وقوع المخالفة من الأبناء القصر وشمل القرار 14 عضوًا تأكيدًا لسياسة النادي في فرض النظام والإنضباط.

- تعيين الكابتن محمد حلمي رئيسًا لقطاعات الناشئين لكرة القدم.

- اعتماد الهيكل الإداري للنادي والذي تم إعداده بمعرفة أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهيكلة الإدارية.