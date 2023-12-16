مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره فريق كريستال بالاس؛ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الفريق السماوي،لتسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب جاك جريليش نجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة قوية.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، بتقدم الفريق السماوي، بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب لويس نجم فريق مانشستر سيتي؛ الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 54 من أحداث المباراة.

وحاول لاعبو فريق كريستال بالاس؛ تسجيل هدف أول في شباك مانشستر سيتي؛ من أجل محاولة تعديل النتيجة وتسجيل هدف.

وفي الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني، نجح اللاعب ماتيتا نجم فريق كريستال بالاس في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى مانشستر سيتي.

وحصل لاعبو كريستال بالاس على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة تولى مايكل أوليز مهمة تسجيلها بنجاح لتنتهي بذلك أحداث المباراة.