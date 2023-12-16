نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت 16/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت 16/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على قمة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والتي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

سجل جاك جريليش هدف مانشستر سيتي الأول في شباك كريستال بالاس في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة. وضاعف ريكو لويس النتيجة لصالح المان سيتي في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وسجل جون فيليب هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة السادسة والسبعين من عمر الشوط الثاني، ليخطف مايكل أوليز هدف التعادل عن طريق علامة جزاء.