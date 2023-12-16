نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2013" يتعادل مع الرباط بهدف لكل منهما بمنطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق براعم المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2013" بقيادة الكابتن مهاب السقا ، مع نظيره فريق الرباط بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الهدف ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

المصري "2013" يتعادل مع الرباط بهدف لكل منهما

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين دون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم أدهم العتر للمصري في الدقيقة الرابعة عشر، قبل أن يتعادل فريق الرباط في الدقيقة الرابعة والعشرين لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

قائمة المصري في المباراة: محمد رضا، محمود هاني، محمد النحاس، مالك خالد، أحمد السعيد، مالك حسن، مصطفى مزروع، أدهم عبد الله، محمد بوسكا، أحمد الحلوجي، يوسف سامر، آدم أبو موسى، مصطفى محمد، ادم الشرقاوي، ياسين اسلام، يوسف زكريا، عدي التابعي، عمر أحمد، أدهم العتر، علي أمان، ريان فرحات، محمود عباس، جامع السيد، محمد تامر الفحلة، أحمد فراج، عدي العباسي، أحمد رمضان، ابراهيم فراج، عمر عبد الهادي، أحمد فؤاد بيومي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مهاب السقا مدربًا عامًا ، ك. اسلام طه مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.