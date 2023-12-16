نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي بسبب إصابة خطيرة (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة توم لوكيير مدافع فريق لوتون عند الدقيقة الخامسة والستين من عمر وزمن المباراة، التي كانت تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وسق توم لوكيير مدافع لوتون مغشيا عليه وفقده الوعي في الدقيقة 65 من عمر المباراة، لاعبو لوتون تاون وبورنموث غادروا أرض الملعب وتوقف اللقاء واللاعب يخرج محمولا على نقالة في انتظار تحديد حالته الصحية.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رسميًا تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون إلى وقت لاحق.

شاهد لحظة سقوط توم لوكيير

لوكيير سبق أن سقط في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في الدرجة الأولى، تبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.