نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند تواصل نتائجها السلبية بالتعادل مع اوغسبورغ في الدوري الالماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة بروسيا دورتموند أمام اوغسبورغ وذلك ضمن المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الالماني.

وتعادل بروسيا درتموند بهدف لمثله ليواصل نزيف النقاط في المنافسات المحلية.

أوغسبورج كان أول المبادرين بالتسجيل ليهز شباك بروسيا درتموند بهدف نظيف في الدقيقة 23، سجله اللاعب إيرميدين ديميروفيتش ليضع فريقه في المقدمة.

بروسيا درتموند ظل حتى الدقيقة 35 ليعود بالنتيجة عن طريق اللاعب دونيل مالين.

وحاول الفريقين خطف هدف الفوز والنقاط الثلاث، إلا أن التعادل كان النتيجة النهائية. بروسيا دورتموند احتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما تواجد اوغسبورغ في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويواجه بروسيا درتموند ماينتس الجولة القادمة وذلك في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل. بينما ينتظر اوغسبورغ مواجهة قوية أمام شتوتغارت الأربعاء المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء.