نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بروسيا درتموند أمام اوغسبورغ في الدوري الالماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق بروسيا درتموند الالماني نزيف النقاط في المنافسة المحلية، وذلك بعد مباراته أمام اوغسبورغ والتي انتهت بالتعادل الايجابي.

والتقى الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الالماني، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

أهداف مباراة بروسيا دورتموند واوغسبورغ في الدوري الألماني

اوغسبورغ كان صاحب الأفضلية، ليفاجئ بروسيا درتموند بهدف سجله إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

بروسيا دورتموند لم ينتظر كثيرا من أجل عودة الأمور، إلى نصابها لينجح دونيل مالين في العودة للمباراة مع حلول الدقيقة 35.

بروسيا دورتموند احتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما تواجد اوغسبورغ في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويواجه بروسيا درتموند ماينتس الجولة القادمة وذلك في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل. بينما ينتظر اوغسبورغ مواجهة قوية أمام شتوتغارت الأربعاء المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء.