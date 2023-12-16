نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات جوهرية للتسهيل على شديدي الإعاقة في البولينج بالأولمبياد الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المحاضرات العلمية التي ألقيت في الدورة الاقليمية لإعداد كبير مدربي البولينج والتي تقام بمدينة الخبر السعودية بمشاركة 13 دولة عربية هم مصر والتي تمثلها مدربة البولينج صفاء محمد عبد الحافظ، بالإضافة إلى مدربين ،الامارات، البحرين، موريتانيا، عمان، الجزائر،تونس، سوريا، الكويت، ليبيا، المغرب، لبنان، السعودية على إدخال اللجنة الفنية العليا للبولينج مجموعة من التعديلات الهامة اجملها د. طارق محسن المحاضر الرئيس في الدورة خلال المحاضرة الهامة التي القاها عن اخر التعديلات التي أدخلت على تلك الرياضة بقوله:من الضروري خلال تلك الدورة التدريبية الهامة التي يشارك فيها كبير مدربي البولينج بالمنطقة اطلاعهم على اخر التعديلات التي أقرتها اللجنة الفنية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تهدف إلى زيادة وانتشارها.

تعديلات للتسهيل على شديدي الإعاقة في البولينج بالأولمبياد الخاص

وبدأ محسن يفند تلك التعديلات بقوله أول هذه التعديلات السماح للاعب بأن يرمى 3 رميات متتالية وكان ذلك غير مسموح من قبل وهذا التغير من اجل استغلال تركيز اللاعب وعدم تشتيتيه، فكان اللاعب يرمي رمية وينتظر اللاعب الأخر لكي يرمي بعده

اما بخصوص اللاعب شديد الاعاقة كان اللاعب يلعب على الرامب في منحدر على اساس إنه لا يستطيع حمل الكرة، كان في الأول المدرب هو الذى يقوم وضع الكرة على الرامب وينزل المدرب، التغيير جعل من حق اللاعب ان يكمل بمساعدة المدرب.

ويضيف د. محسن شديد الاعاقة كان لهم تقسم منفصل وكانت لهم مسابقة خاصة بهم الان اصبح مسموح لهم بالدخول في التقسيم، ولكن لا بد وأن يكون اللاعب قادر على ان يدخل مع زملائه في منافسة عادلة، ومن حقه أن يدخل في التقسيم الطبيعي له، وكان من قبل القانون كان القانون بيقول على المنحدر إنه يتكون من قطعتين حامل وقطعه مائلة وارتفاع من 24 بوصة إلى 28 بوصة الان تغير إلى 30 بوصة، وكان في القانون القديم عرض الحامل 24 بوصة إلى 25 بوصة ويكون الانحناء 16 بوصة والقطعة المائلة 54، فلقد الغى هذا واكتفى بان يكون ارتفاع الحامل من 24 إلى 28 بوصة، وأصبح من حق اللاعب شديد الاعاقة ان يوجه المدرب أو المساعد ان يحرك الرامب كما يريد.وان اللاعب لو أعطاه الأمر لفظي أو بالإشارة واصبح المدرب يقف مع اللاعب على الخط طول الوقت.

وينهي د. طارق محسن تصريحه بقوله كل هذه التعديلات ما هي الا محاولات للتسهيل على اللاعبين شديدي الاعاقة من أجل ممارسة اللعبة لأنها رياضة تحتاج إلى رمى وتركيز وقد سمح بهذه التعديلات التي أدخلت على الرياضة بممارسة شديدة الإعاقة له لأن ذلك حقه مثل زميله الذى لا يعانى من إعاقة شديدة.

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية بأن مجموعة المحاضرات التي القاها د. محسن في تلك الدورة ومن بينها التعديلات الجديدة اضافة إلى محاضراته عن مواصفات الملعب الرياضي والأدوات الخاصة برياضة البولينج.، ومواصفات وواجبات ومسئوليات كل من منظم الأصل، الحكم، المدربين والعلاقة، اتباع الخطوات التالية لقذف الكرة والأخطاء وكيفية علاجها.،والمهارات الشعبية والتوجيهات الدعوة والتطبيقية لاعبي البولينج في الأولمبياد الخاص.

القانون والتسجيل وقواعد إدارة مسابقات البولينج، سوف يتم إرسالها لجميع برامج المنطقة اضافة إلى قيام كبير المدربين بعقد دورات تدريبية للمدربين الوطنيين، وكل هذا سوف يساعد كثيرا على انتشارها.

فيما أشار د. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بأن الجزء العملي في تلك الدورة شديدي الاهمية حيث سيقوم د. طارق بالعمل مع المدربين على أرض الواقع بمشاركة عدد من اللاعبين واللاعبات من الأولمبياد الخاص السعودي.