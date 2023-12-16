منتخب بورسعيد للإنقاذ والغوص يحقق إنجازات خلال تجارب أداء منتخب مصر المؤهلة لبطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو منتخب بورسعيد للإنقاذ والغوص اليوم السبت في حصد مراكز متقدمة خلال المشاركة في تجارب أداء منتخب مصر المؤهلة إلي بطولة إفريقيا.

نتائج منتخب بورسعيد للإنقاذ والغوص

هذا وقد حقق اللاعبين النتائج الأتية:

- حصد محمود الدسوقي المركز الأول في سباق إعلام الشاطئ.

- حصد كريم يوسف المركز الأول في سباق البورد.

- حققت جميلة علي صابر المركز الثاني في سباق البورد.

- حققت فريدة فرج المركز الثاني في سباق السطح.

- حصدت هنا مصطفى المركز الثالث في سباق السطح.

- حقق محمود المنزلاوي المركز الثالث في سباق السطح.

- حقق مروان شيكو المركز الثالث في سباق 2 كيلو.

- حقق ياسين ايمن المركز الثالث فى سباق البورد.

ومن جانبه عبر إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ عن سعادته بأداء اللاعبين الذين نجحوا في ترجمة مجهود الفترة الماضية لمراكز كبيرة.

وأشار " حمص " أن اللاعبين خضعوا خلال الفترة الماضية لمعسكر تدريبي تحت قيادته وإشراف مدربي منتخب بورسعيد، وأن هذه المراكز كانت متوقعة لهم فهم على قدر من المسؤلية ويستحقون الإنضمام للمنتخب الوطني.

وإختتم " حمص " أن رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي مهتم بكل صغيرة وكبيرة في البطولات التي ينظمها الإتحاد ويمنح فرصة الإنضمام للمنتخب لكل المجتهدين من كافة المناطق حتى يخرج أبطال جدد ينافسون في بطولات إفريقيا والعالم.

وكان منتخب بورسعيد للإنقاذ قد توجه إلي الإسكندرية أمس الجمعة للمشاركة في تجارب منتخب مصر المؤهلة لبطولة إفريقيا.

يرافق منتخب بورسعيد للإنقاذ إلى الإسكندرية إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، حيث تتم الإختبارات برعاية الإتحاد المصري برئاسة سامح الشاذلي.

يذكر أن منتخب بورسعيد قد سبق له وأن شارك في بطولة منتخبات المناطق وحقق لاعبيه نتائج مميزة، كما يضم بين صفوفه لاعبين سبق لهم المشاركة في بطولة إفريقيا التي إستضافتها مصر العام الماضي.

نظم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بطولات في اكثر من لعبه منها رياضة الانقاذ ورياضة الغوص ورياضه السباحه بالزعانف.

ويضم منتخب مصر للسباحه بالزعانف عدد كبير من ابطال العالم الذين شاركوا في بطولات دوليه مثل بطوله العالم للسباحه بالزعانف وبطوله البحر المتوسط وحققوا ميداليات ونتائج مشرفه ابرزهم ابنه بورسعيد جميله علي صابر ومحمد هاني ولاعبه نادي بورفؤاد ومحمود البليسي لاعب نادي المنطقه الاقتصاديه وعمار الوصيف لاعب نادي غزل بورسعيد.

ويوالي الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ورئيسه سامح الشاذلي اهتمام كبير بلاعبي بورسعيد سواء في السباحه بالزعانف أو في رياضه الغوص كما يحرص على وضع بورسعيد ضمن خريطه استضافه البطولات حيث سبق وان تم تنظيم بطوله منتخبات المناطق للانقاذ في بورتو سعيد كما تستعد بورسعيد خلال 2024 لتنظيم منافسات بطوله كاس مصر.