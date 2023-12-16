نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على الطلائع.. المقاولون العرب راحة يومين ومحمد عادل فتحي يهنئ الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب الفوز أمام طلائع الجيش أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف المقاولون العرب تدريباته يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري.

وفاز نادي المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على الاتصال بالجهاز الفني واللاعبين بعد المباراة في ظل تواجده خارج البلاد في مهمة عمل لتهنئتهم على الفوز وحثهم على الاستمرار على نفس الروح العالية الفترة المقبلة.

موعد مباراه المقاولون العرب والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 ديسمبر على ستاد بتروسبورت.