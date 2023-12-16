نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يعود لنزيف النقاط ويخسر أمام إنبي بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق إنبي ونظيره فريق الإسماعيلي، بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد، عن طريق محمد حامد.

واستضاف فريق إنبي نظيره الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الإسماعيلي ضد إنبي في دوري نايل

بدأت المباراة بمحاولات من جانب الفريقين لخطف هدف التقدم، قبل أن ينجح محمد حامد، مدافع فريق إنبي في تسجيل هدف الفريق الأول، في الدقيقة 14 من زمن المباراة، عن طريق عرضية من علي فوزي، من ركلة ركنية، إلى داخل منطقة الجزاء، أودعها حامد برأسية داخل شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش.

استمرت محاولات الإسماعيلي لإدراك التعادل، وفي الدقيقة 21 سدد عبد الرحمن مجدي، كرة مباشرة من الركلة الثابتة وأمسك بها عبد الرحمن سمير، حارس مرمى فريق إنبي.

وبدأت تمريرات قصيرة بين لاعبي الإسماعيلي في منتصف الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنافس، دون وجود خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول، بتقدم فريق إنبي بهدف دون رد.

بدأت أحداث الشوط الثاني، باحتساب حكم المباراة في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، خطأ لصالح فريق الإسماعيلي، من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى لها عبد الرحمن مجدي ويرسل الكرة داخل منطقة جزاء فريق إنبي، وينجح الدفاع في تشتيتها.

وفي الدقيقة 69 من زمن المباراة، أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء للاعب الإسماعيلي إياد العسقلاني، بعد تدخل من لاعب الإسماعيلي الشاب، ضد مروان داوود لاعب فريق إنبي، والعودة لتقنية الفيديو التي أكدت الخطأ.

وفي الدقيقة 77 من زمن المباراة، سدد عمر الساعي الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها الحارس عبد الرحمن سمير ثم تابعها ياو أنور بتسديدة مرت مباشرة لخارج الملعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، محاولات مكثفة من لاعبي الإسماعيلي لإدراك التعادل، وسط صحوة من مدافعي فريق إنبي، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز إنبي على الإسماعيلي

ارتفع رصيد فريق إنبي، بقيادة تامر مصطفى، إلى 13 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حققها الفريق من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة، فيما تلقى الهزيمة خلال 4 مباريات، سجل مهاجموهو10 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وفي نفس السياق، تجمد رصيد الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر، حقوقهم الفريق من الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة وحيدة، فيما نال الهزيمة خلال 6 مباريات، سجل مهاجمو الدراويش 9 أهداف، فيما استقبلت شباكه 13 هدف.