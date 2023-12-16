نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تغادر القاهرة غدًا الأحد متجهة لأنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر القاهرة في الثالثة عصر غدًا الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته في العاشرة صباح الغد على ملعب النادي، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعدادًا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة. موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا في الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.