نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تصريحات نارية عقب سقوط الفريق السماوي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق كريستال بالاس.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وسقط فريق مانشستر سيتي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره كريستال بالاس، بهدف لكل منهما، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

تصريحات قوية من جوارديولا بعد تعادل مانشستر سيتي

وأكد بيب جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: " أضعنا من بين أيدينا نقطتين بسبب بعض القرارات، وتحصل فريق كريستال بالاس على ركلة جزاء مستحقة لأن هذا لا يمكن أن يحدث ولكنه حدث".

وتابع: " لعبنا مباراة جيدة، واللاعبين كانوا يؤدون بقوة، كما أن دفاعنا كان مميز، ولكنهم في الركلات الثابتة كانوا مميزين حقا، ولم نخوض المباراة بكل أريحية، بسبب وجود 10 لاعبين خلف الكرة مما شكل أمر صعبا".

واكمل: "أهدرنا العديد من الفرص، ولكننا لدينا مباريات أخرى سنفوز بها، لقد حدث ذلك ضد توتنهام، وضد ليفربول، أما أمام كريستال بالاس لم ننجح في اقتناص الثلاث نقاط.

واختتم جوارديولا عن الهدف الذي سجله كريستال بالاس في الدقائق الأخيرة: "إنه ليس حظًا سيئًا، نحن نستحق ذلك وأضعنا نقطتين، إذا تسببت في ركلة الجزاء هذه، فأنت تستحق ذلك".