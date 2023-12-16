نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023..غرامات مالية كبيرة ضد الأهلي بعد مباراة الإتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الأهلي التأهل لدور لنصف النهائي مونديال العالم للأندية 2023، وذلك بعد الفوز بثلاثية على حساب الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف.

وسجل أهداف المارد الأحمر علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.

وعقب نهاية المباراة، وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامات مالية كبيرة ضد الأهلي، بلغت 50 ألف فرانك سويسري.

سبب الغرامة ضد الأهلي في مونديال الأندية

طرد انتوني موديست، المثير للجدل كان سبب في غرامة قدرها 20 ألف فرانك سويسري، حسب لوائح كأس العالم للأندية.

وتلقى الفرنسي بطاقة حمراء مباشرة بعد التدخل على لاعب المنافس دون كرة.

وعلى الجانب الاخر يدفع الاهلي 30 ألف فرانك، نتيجة حصول ثلاثي الفريق محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، امام عاشور على انذارات.

وتكون إجمالي العقوبة على المارد الأحمر قد بلغت 50 الف فرانك سويسري والذي يساوي ما يقرب من مليون جنيه مصري.

موعد مباراة الاهلي فلومينيسي في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، الاثنين المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم

تذاع المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعودية المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.