4 ميداليات لمنتخب الفنون القتالية ببطولة آسيا

انت الأن تتابع خبر4 ميداليات لمنتخب الفنون القتالية ببطولة آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة MMA، بـ 4 ميداليات "ذهبية واحدة وفضية واحدة برونزيتين، وذلك خلال مشاركته في بطولة آسيا والتي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، ونجح اللاعب زكي الكيالي في تحقيق الميدالية الذهبية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على لاعب المنتخب الكازاخستاني وفي النهائي فاز على لاعب المنتخب العراقي.

فيما نال اللاعب محمد علاء الميدالية الفضية وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال خالد الحراحشة وأحمد خالد.

ومثل المنتخب الوطني في هذه البطولة المدرب أشرف الشيشاني ومساعده كريم الحمدان والمعالج محمد جبر إلى جانب اللاعبين الأربعة الذين حققوا الميداليات.