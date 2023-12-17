نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. بث مباشر مباراة الاتفاق vs التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وفي إطار منافسات الأسبوع الـ17 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستعد الاتفاق لمواجهة التعاون في مباراة الذهاب على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد. ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا، مع درجات حرارة نحو 23 درجة مئوية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على القناة الرياضية، ويديرها فريق تحكيم مكون من ثلاثة رجال بقيادة عبد الله الغاندي.

قناة بث المباراة:

SSC1 SD: عبد الإله العمري

SSC1 HD: رؤوف خليف

عبدالله الغامدي

QQ الرياضية بث مباشر

وتمثل المواجهة لحظة مهمة للفريقين، إذ يسعى الاتفاق والتعاون إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في صدارة الترتيب.

رابط البث المباشر لمباراة التعاون والاتفاق

رابط البث المباشر لمباراة التعاون والاتفاق

يبحث الكثير من الجماهير فريق التعاون والاتفاق على موعد مباراة الاتفاق والتعاون والقنوات المذاع عليها المباراة ورابط البث المباشر لمباراة، لذك تقدم لكم في بوابة دوت الخليج الإلكترونية الرابط المباشر لمشاهدة مباراة بطولة دوري روشن للمحترفين السابع عشر بين الاتفاق والتعاون.

شاهدوا المباراة المثيرة في تمام الساعة 20:00 واستعدوا لهذا الصراع الرياضي المليء بالتشويق والإثارة.

لمشاهدة البث المباشر للمباراة (هنا)

ويحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 24 نقطة ويأمل في التأهل إلى نصف النهائي برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 31 نقطة ويأمل في اللحاق بالأهلي على المركز الثالث.

ويأمل الاتفاق أن يوقف ضياع النقاط في الجولات الخمس الماضية، على أن يأتي الفوز الأخير في الجولة الـ11 أمام الوحدة 3-2.

الاتفاق والتعاون تويتر

شهد دوري راشن للمحترفين هذا الموسم ضجة كبيرة على مستوى الملاعب واللاعبين والمدربين، وسيكون الجمهور على موعد مع المواجهة القوية بين الفريقين، وقد يشهدون خلال المباراة أهدافًا رائعة ومباريات مثيرة.. كما سيكون التصديات القوية لحراس المرمى والمشجعين الذين يشجعون فرقهم المفضلة حاضرين في المباراة ويمكن للجميع... مشاهدة أهم وأبرز أحداث تلك المباراة من خلال الكاميرات الموجودة داخل الملعب.

وسيشهد استاد محمد بن فهد مواجهة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث لمواصلة تقدمه في جدول دوري الروشان للمحترفين هذا الموسم.