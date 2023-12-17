نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثالثة تواليًا.. برشلونة يواصل السقوط ويتعثر أمام فالنسيا بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام فالنسيا في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024، حيث واصل البارسا سقوطه للمرة الثالثة تواليًا في جميع المسابقات بعد أن خسر أمام جيرونا بالليجا ثم خسر أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

وافتتح جواو فيليكس النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الثاني، ليمنح فريقه التفوق بعد ضغط مكثف لإحراز الهدف الأول.

وعادل هوجو جيامون النتيجة لصالح الخفافيش في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، ليكبد البارسا خسارة نقطتين مجددًا بعد أن سقط على ميدانه في الجولة الماضية أمام جيرونا برباعية.

ترتيب الفريقين في الدوري الاسباني

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة الخامسة والثلاثين في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني مستغلًا خسارة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو اليوم بهدفين دون رد.

فيما رفع فريق فالنسيا رصيده إلى النقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب الليجا بعد أن خاض 17 مباراة.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - أراخو - بالدي - كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - فيليكس - رافينها.

تشكيل فالنسيا أمام برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كوريا - دياخابي - موسكيرا - غاسيوروفسكي.

خط الوسط: لوبيز - غويلامون - جارسيا فايا.

خط الهجوم: ياريمشوك - بيراليس - ديورو.