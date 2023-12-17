نيوكاسل يكتسح فولهام في البريميرليغ

نيوكاسل يكتسح فولهام في البريميرليغحقّق نيوكاسل يونايتد فوزاً كبيراً على ضيفه فولهام، بنتيجة 3-0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ".

أكمل فولهام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ22، بعد طرد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بالبطاقة الحمراء.

وجاءت أهداف نيوكاسل في الشوط الثاني، بحيث سجل لويس مايلي الهدف الأول "للماغبايس" في الدقيقة الـ57، وأضاف ميغيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة الـ64، واختتم دان بورن ثلاثية "الماغبايس" في الدقيقة الـ82.

ورفع نيوكاسل رصيده بهذا الانتصار إلى 29 نقطة في المركز الـ6، وتجمد رصيد فولهام عند النقطة الـ21 في المركز الـ11.