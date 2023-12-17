برشلونة يواصل الترنح ويتعادل مع فالنسيا

برشلونة يواصل الترنح ويتعادل مع فالنسياواصل فريق برشلونة نتائجه المخيبة لأمال جماهيره بتعادل إيجابياً بهدف لمثله مع مضيفه فالنسيا، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوغو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر - 2 في نفس الجولة.

تواصلت معاناة برشلونة أيضا بعد خسارته في المباراتين الماضيتين أمام جيرونا بنتيجة 2 - 4 في الدوري ثم أنتويرب البلجيكي 2 - 3 في دوري أبطال أوروبا.

أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقى بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين وثلاث هزائم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيغو على غرناطة 1 - صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 - صفر.