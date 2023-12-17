نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم موعد رحيل موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنوي إدارة النادي الأهلي في الفترة القادمة، بالتعاقد مع صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، لتدعيم الخط الأمامي هذا الموسم، في ظل اقتراب رحيل بعض نجوم الفريق.

وتطالب جماهير القلعة الحمراء مؤخرا، بضرورة الاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، والذي تعاقد معه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي.



- موديست يقترب من الرحيل

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" إدارة النادي الأهلي استقرت على رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في يناير المقبل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " مونديال الأندية كان أخر فرصة لموديست داخل الأهلي، وكولر بات مقتنع تمامًا بأنه لا بد من رحيله بالميركاتو الشتوي".

وأردف أمير هشام: "الأهلي ينوي التخلص من موديست بفسخ عقده بالتراضي الاتفاق على منحه بقية عقده، من أجل رحيله عن صفوف الفريق، عقب عودة الفريق من خوض السوبر المصري في الإمارات".

وتستعد كتيبة الفارس الأحمر، لخوض مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، عندما يواجه نظيره فلومينيسي البرازيلي، مساء يوم الإثنين القادم الموافق 18 ديسمبر الجاري.