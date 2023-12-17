نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام بماراة لاتسيو ضد انتر ميلان في الدوري الايطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن متى تقام بماراة لاتسيو ضد انتر ميلان في الدوري الايطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

متى تقام بماراة لاتسيو ضد انتر ميلان في الدوري الايطالي؟

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو نظيره فريق إنتر ميلان مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان

وستنقل أحداث مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.