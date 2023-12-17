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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ريكاردو بيرنا، حارس مرمى وقائد فريق فلومينيسي البرازيلي السابق عن مواجهة فريقه ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

توك شو المونديال..قائد فلومينيسي السابق: اتخضيت من الأهلي.. وفوجئت بطريقته الأوروبية أمام اتحاد جدة

قال ريكاردو بيرنا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الأهلي فريق معروف في إفريقيا بشكل كبير جدا، لكن فلومينيسي فريق كبير أيضا في البرازيل، لكن الأمر مُختلف، خاصة أن الأهلي معنوياته مرتفعة أكثر من فلومينيسي بسبب فوز الأهلي على اتحاد جدة، ولذلك نعترف أن المباراة ستكون صعبة جدا علينا."

وأضاف: "قلبي يدق بشكل كبير جدا، بسبب تلك المباراة، ونتمنى أن نفوز، لكن الأهلي دائما لديه مفاجآت بالجملة، وهذا ما يقلقنا كجماهير في البرازيل."

وأشار: "كنت مخضوض جدا من طريقة لعب الأهلي وأهداف المباراة، وطريقة اللعب الأوروبية، التي مارسها الأهلي."

واختتم: "حالة الطرد التي شهدتها مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدقائق الأخيرة سوف تُفيدنا كثيرا، ونحن نملك لاعبين مميزين أبرزها فابيو لاعب الفريق الذي جعلني مُطمئنا كثيرا."

موعد مباراه الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب الجوهرة المشعة.