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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، بآداء المارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

نجم الأهلي السابق يحذر الفريق من فلومينيسي البرازيلي

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: لاعبو النادي الأهلي قدموا مباراة مميزة أمام اتحاد جدة السعودي رغم النجوم العديدة في صفوف "العميد" وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو.

وتابع: لاعبي القلعة الحمراء أعطوا درسًا كرويًا لأصحاب الأرض واستحق "الأحمر" الفوز بتلك النتيجة الكبيرة.

وأضاف: مواجهة فلومينينسي البرازيلي تختلف كثيرًا عن اتحاد جدة، وأؤكد أنها أصعب على النادي الأهلي.

وأكمل: أطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم، لخطف تذكرة التأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة العالمية الكبيرة.