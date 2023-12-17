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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري البورسعيدي أن هناك قرار سيصدر من جانب ناديه بشأن مروان حمدي خلال الأيام المقبلة.

محمد عبد الكريم: ملف مروان حمدي مع علي ماهر وقرار هام سيصدر بشأنه خلال أيام



قال محمد عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "مروان لاعب كويس ولكن الموضوع مع كابتن علي ماهر ومع إدارة النادي"

وأضاف: "منحنا اللاعبين إجازة بعد مباراة الزمالك وسيكون هناك قرار خاص منتظر بشأن مروان حمدي خلال الأيام المقبلة"

وتطرق للحديث عن الفوز الأخير على الزمالك: "المباراة كانت صعبة للغاية خاصة أن المعنويات والدوافع كانت مميزة بالنسبة للزمالك وهذا كان يصعب اللقاء كثيرا ولكننا نجحنا في النهاية في حصد الثلاث نقاط وحققنا الهدف"

حقق المصري الفوز على الزمالك بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المصري القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 2 يناير على ستاد برج العرب.

