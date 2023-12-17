نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. برشلونة يواصل السقوط والأهلي يحسم موعد رحيل موديست وقرار هام بشأن مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

للمرة الثالثة تواليًا.. برشلونة يواصل السقوط ويتعثر أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام فالنسيا في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024، حيث واصل البارسا سقوطه للمرة الثالثة تواليًا في جميع المسابقات بعد أن خسر أمام جيرونا بالليجا ثم خسر أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جواو فيليكس النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الثاني، ليمنح فريقه التفوق بعد ضغط مكثف لإحراز الهدف الأول.

وعادل هوجو جيامون النتيجة لصالح الخفافيش في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، ليكبد البارسا خسارة نقطتين مجددًا بعد أن سقط على ميدانه في الجولة الماضية أمام جيرونا برباعية.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة الخامسة والثلاثين في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني مستغلًا خسارة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو اليوم بهدفين دون رد.

فيما رفع فريق فالنسيا رصيده إلى النقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب الليجا بعد أن خاض 17 مباراة.

الأهلي يحسم موعد رحيل موديست

تنوي إدارة النادي الأهلي في الفترة القادمة، بالتعاقد مع صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، لتدعيم الخط الأمامي هذا الموسم، في ظل اقتراب رحيل بعض نجوم الفريق.

وتطالب جماهير القلعة الحمراء مؤخرا، بضرورة الاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، والذي تعاقد معه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" إدارة النادي الأهلي استقرت على رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في يناير المقبل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " مونديال الأندية كان أخر فرصة لموديست داخل الأهلي، وكولر بات مقتنع تمامًا بأنه لا بد من رحيله بالميركاتو الشتوي".

وأردف أمير هشام: "الأهلي ينوي التخلص من موديست بفسخ عقده بالتراضي الاتفاق على منحه بقية عقده، من أجل رحيله عن صفوف الفريق، عقب عودة الفريق من خوض السوبر المصري في الإمارات".

وتستعد كتيبة الفارس الأحمر، لخوض مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، عندما يواجه نظيره فلومينيسي البرازيلي، مساء يوم الإثنين القادم الموافق 18 ديسمبر الجاري.

محمد عبد الكريم: ملف مروان حمدي مع علي ماهر وقرار هام سيصدر بشأنه خلال أيام

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري البورسعيدي أن هناك قرار سيصدر من جانب ناديه بشأن مروان حمدي خلال الأيام المقبلة.

قال محمد عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "مروان لاعب كويس ولكن الموضوع مع كابتن علي ماهر ومع إدارة النادي"

وأضاف: "منحنا اللاعبين إجازة بعد مباراة الزمالك وسيكون هناك قرار خاص منتظر بشأن مروان حمدي خلال الأيام المقبلة"

وتطرق للحديث عن الفوز الأخير على الزمالك: "المباراة كانت صعبة للغاية خاصة أن المعنويات والدوافع كانت مميزة بالنسبة للزمالك وهذا كان يصعب اللقاء كثيرا ولكننا نجحنا في النهاية في حصد الثلاث نقاط وحققنا الهدف"

حقق المصري الفوز على الزمالك بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المصري القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 2 يناير على ستاد برج العرب.

