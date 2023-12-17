نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في البوندسليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد شتوتجارت مساء اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت.

يستضيف ملعب اليانز ارينا المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ما هي القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تذاع احداث مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني " البوندسليجا " في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الألماني؟

يحتل نادي بايرن ميونخ التاني برصيد 32 نقطة، ببنما يأتي نادي شتوتجارت في المركزالرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.