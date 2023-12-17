نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق أستون فيلا، ضيفا ثقيلا على حساب فريق برينتفورد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق أستون فيلا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحل فريق برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا - ب أو توريس - دييجو كارلوس - مورينو.

خط الوسط: بوباكار كمارا - ماكجين - بايلي - رامسي - تيليمناس.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

وكانت قد انتهت المواجهتين بين فريقي أستون فيلا وبرينتفورد في الموسم الماضي، بفوز فريق أستون فيلا في مباراة الذهاب برباعية دون رد، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.