نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صفقات يناير.. الأهلي يرصد بديل موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تكثف إدارة النادي الأهلي بحثها في الفترة الحالية، للاستقرار على هوية مهاجم القلعة الحمراء الجديد، بعد معاناة الفريق هذا الموسم في الخط الأمامي، بعد تراجع مستوى صلاح محسن ورحيل محمد شريف، وعدم ظهور الصفقة الأخيرة، أنتوني موديست، بالمستوى اللائق.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

- الأهلي يضم مهاجم جديد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الأهلي اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يتعاقد مع صفقة هجومية تحت السن في يناير المقبل، وأبرز المتاحين جنسيتين الأول غاني والثاني إيفواري".

وأردف أمير هشام: "الأهلي قام بتحضير قائمة أسماء وعرضها على كولر بعد الاستقرار على رحيل موديست، وسوف يتم التعاقد مع مهاجم تحت السن في الميركاتو الشتوي".

على جانب آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي في مواجهة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جده في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

