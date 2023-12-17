نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برايتون اليوم الأحد في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون عصر اليوم الأحد 17-12-2023 على ملعب "الإمارات"، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة آرسنال وبرايتون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، وليام ساليبا، جابريل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد برايتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.