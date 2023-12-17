نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وست هام المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ديفيد مويس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي من المقرر أن يخوض به مواجهة ووليفرهامبتون مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل وست هام المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: جونسون، مافروبانوس، أجويرد، كريسويل.

خط الوسط: فورنالز، براوس، سوتشيك، باكويتا.

خط الهجوم: بن رحمة، موباما.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره فريق وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويشهر الحكم صافرة انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

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