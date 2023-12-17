نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الان.. 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ارسنال وبرايتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة آرسنال وبرايتون وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وكان ارسنال قد خسر من أستون فيلا بهدف في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

موقف آرسنال وبرايتون في جدول الدوري الإنجليزي

احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 84 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريات.

في حين احتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 62 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة.

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وبرايتون يوم السبت 17 ديسمبر 2023 على إستاد الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وبرايتون

- قناة فارزيش الرياضية: التردد: 11843 /معدل الترميز: 27500 /الاستقطاب: عمودي /القمر الصناعي: Y1A

-تردد قناة IRIB Varzish الجديد: التردد: 11555/الاستقطاب: عمودي/معدل الترميز: 30000/القمر الصناعي: Intelsat 62E

-تردد قناة كانال سبورت التردد: 11512/الاستقطاب: افقي/معدل الترميز: 30000/القمر الصناعي: يوتلسات/

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 8/9/التشفير: ناجرافيشن

-قناة Eleven Sports 1 HD Portugal: التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

-قناة Rah-e-Farda التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

-قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

-قناة Canale 5 Italia التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

-قناة RTS 1 Serbia التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

-قناة Ziggo Sport Select HD التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

-قناة Club RTL التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

-قناة ZDF HD التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

-قناة Negaah TV التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

- قناة Maiwand TV التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

- قناة SRF Zwei HD التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.