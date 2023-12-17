نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024، ويعد أبرزهم مباراة ريال مدريد ضد فياريال.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ألميريا ضد ريال مايوركا، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

لاس بالماس ضد قادش؛ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد فياريال،في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.