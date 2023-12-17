نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عاشقي الكرة الإنجليزية مواجهة نارية تجمع ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه الفريقين بعضهما على ملعب أنفيلد رود في مواجهة نارية تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويذكر أن فريق ليفربول لم يخسر في آخر 7 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر يونايتد، حيث حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

معلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق للمعلق الرياضي عصام الشوالي، لينقل أحداث المباراة للمشاهدين.

ويتربع ليفربول على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 37 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس بـرصيد 27 نقطة.