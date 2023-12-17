نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يستقر على تشكيل اليونايتد لموقعة ليفربول النارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تشكيل فريقه الذي من المتوقع أن يدخل به لقاء ليفربول في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن اللقاء ملعب أنفيلد رود في مواجهة نارية تجمع بين مانشستر يونايتد ضد ليفربول، ضمن منافسات قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت فيكتور ليندلوف، لوك شاو، ريجيلون.

الوسط: سفيان أمرابط، سكوت مكتوميناي، كارلوس كاسيميرو.

الهجوم: راسموس هويلوند، أنتوني، أليخاندرو جارانشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ليفربول

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق للمعلق الرياضي عصام الشوالي، لينقل أحداث المباراة للمشاهدين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما يتربع ليفربول على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 37 نقطة.