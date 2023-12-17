انت الأن تتابع خبر حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيكون الحكم البولندي سيمون مارسينياك، هو حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وكان فريق الأهلي، قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد أن حقق الفوز بنتيجة (3-1) على حساب الاتحاد السعودي.

بينما فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية سيخوض أول مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي.

حكم بولندي لإدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

صحيفة الجزيرة السعودية، قالت أن الحكم البولندي سيمون مارسينياك، هو من سيدير مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

مارسينياك سبق وأدار مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

كما أدار الحكم البولندي مباراتين للأهلي، الأولى في نهائي كأس مصر 21 يوليو 2022، عندما تفوق الزمالك (2-1)، والأخيرة ضد بيراميدز، حينما فاز الأحمر بثلاثية نظيفة في الدوري المصري، موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

مواجهة بطل أفريقيا أمام بطل كأس ليبرتادوريس، ستقام يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه، ليكون أكثر نادي من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل لهذا الدور.