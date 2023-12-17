مواعيد مباريات اليوم 17 ديسمبر 2023.. مواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ونستعرض معكم في دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

آرسنال : برايتون – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق حفيظ دراجي.

برينتفورد : أستون فيلا – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق علي محمد علي.

وست هام يونايتد : ولفرهامبتون – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN Extra 1 بتعليق محمد بركات.

ليفربول : مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر ، 7:30 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ألميريا: ريال مايوركا – الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق مضر اليوسف.

ريال سوسييداد : ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق أحمد البلوشي.

لاس بالامس : قاديش – الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية – قناة BeIN sports 3 بتعليق محمد السعدي.

ريال مدريد : فياريال – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق خليل البلوشي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ميلان : مونزا – الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مصر ، 2:30 ظهرا بتوقيت السعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق محمد الشامسي.

فيرونتينا : هيلاس فيرونا – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق محمد أبو كبدة.

أودنيزي : ساسولو – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 2 بتعليق ميشل سعد.

بولونيا : روما – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق بلال علام.

لاتسيو : إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر، 10:45 مساء بتوقيت السعودية – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فرايبورج : كولن – الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية – قناة BeIN sports 5 بتعليق عامر الخوذيري.

باير ليفركوزن : إينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق نوفل باشي.

بايرن ميونخ : شتوتجارت – الساعة 8:30 بتوقيت مصر ، 9:30 بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 5 بتعليق خالد الحدي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نانت : ستاد بريست – الساعة 2 ظهراً بتوقيت مصر ، 3 عصراً بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق أحمد البلوشي.

تولوز : رين – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 6 بتعليق عادل خلو.

ميتز : مونبيليه – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 7 بتعليق أحمد عبده.

لورين : ستراسبورج – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة BeIN Extra 2 بتعليق محمد مبروكي.

مارسيليا: كليرمون – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق مضر اليوسف.

ليل: باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر، 10:45 مساء بتوقيت السعودية – قناة BeIN sports 4 بتعليق جواد بده.