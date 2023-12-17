انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر والقنوات الناقلة.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوفر جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة التي تقوم ببثها على مدار اليوم، وذلك لأنه يكون فيها اللقاءات الهامة والتي تخص الدوريات الكبرى، من أهمها مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وهذا بجانب لقاء ريال مدريد أمام فياريال وهو الذي يكون في الدوري الإسباني.

مباريات اليوم

ونقدم مباريات اليوم الهامة والحماسية التي سوف تقدم على العديد من الشاشات، وتوجد الكثير من اللقاءات الهامة وبشكل خاص الدوريات الأوروبية الكبرى، وهي التي تشتعل كثيراً بحماس كبير، وأيضاً كلما اقترابنا من النهاية الخاصة بالدور الأول ليعرف الجميع بطل الشتاء كما يتم إطلاقه عليها.

جدول مباريات اليوم

ونسرد جدول مباريات اليوم الأحد الذي يوجد فيه الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي والتي من أبرزها ديربي الشمال الغربي ويكون بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وأيضاً لقاء أرسنال وبرايتون، والدوري الإسباني، وعدد كبير من اللقاءات مثل مباراة لاتسيو والإنتر بالدوري الإيطالي وغيرها الكثير من المباريات الأخرى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

برينتفورد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

وست هام يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا

ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X ريال مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3

ريال سوسييداد X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X قادش – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ميلان X مونزا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي X ساسولو – الساعة 4 عصرا

فيورنتينا X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1

بولونيا X روما – الساعة 7 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

لاتسيو X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج X كولن – الساعة 4:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5

باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5

بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت X ستاد بريست – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوريان X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا

ميتز X مونبلييه – الساعة 4 عصرا

مارسيليا X كليرمون فوت 63 – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

ليل X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 4