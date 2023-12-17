انت الأن تتابع خبر ليفربول اليوم في مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد للحفاظ على قمة الدوري الإنجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدخل فريق ليفربول اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، مواجهة قوية أمام فريق مانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

ليفربول يأتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، جمعهم من 11 فوز والتعادل في 4 مباريات مع الخسارة في لقاء وحيد وسجل لاعبي الريدز 36 هدف واستقبلت شباكهم 15 هدف.

بينما مانشستر يونايتد يأتي في المركز السابع برصيد 27 نقطة، من تحقيق 9 انتصارات والهزيمة في 7 مواجهات، مع تسجيل 18 هدف واستقبال 21 هدف.

ويأمل يورجان كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في الفوز اليوم على الشياطين الحمر والتمسك بقمة الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة القوية مع فريق آرسنال.

وكان الريدز قد خسروا أخر لقاءتهم بالهزيمة أمام فريق سانمت جلواز في الدوري الأوروبي.

بينما مانشستر يونايتد يعاني من انعدام التوازن في أخر مباراتين بالهزيمة من بورنموث في الدوري الإنجليزي ثم من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ومغادرة كل البطولات القارية الأوروبةي هذا الموسم.

وأصبح بقاء الهولندي تين هاج في منصبه كمدير فني لفريق مانشستر يونايتد محل شك.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المباراة ستقام اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المباراة مذاعة على قناة beIN sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، أمرابط، ماكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، جارناتشو.