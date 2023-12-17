نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 17-12-2023 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر 2023، العديد من المباريات الهامه الحاسمه في بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الاحد 17-12-2023 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الاحد 17-12-2023



ميلان X مونزا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي X ساسولو – الساعة 4 عصرا

فيورنتينا X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1

بولونيا X روما – الساعة 7 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

لاتسيو X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1 إنتر ميلان، 38 نقطة.

2 يوفنتوس، 37 نقطة.

3 ميلان، 29 نقطة.

4 نابولي، 27 نقطة.

5 روما، 25 نقطة.

6 بولونيا، 25 نقطة.

7 فيورنتينا، 24 نقطة.

8 أتالانتا، 23 نقطة.

9 تورينو، 23 نقطة.

10 لاتسيو، 21 نقطة.

11 مونزا، 21 نقطة.

12 فروزينوني، 19 نقطة.

13 ليتشي، 17 نقطة.

14 جنوى، 15 نقطة.

15 ساسولو، 15 نقطة.

16 كالياري، 13 نقطة.

17 أودينيزي، 12 نقطة.

18 إمبولي، 12 نقطة.

18 هيلاس فيرونا، 11 نقطة.

20 ساليرنيتانا، 8 نقاط.