نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا منه ولا كفاية شره.. فيفا يعاقب الأهلي بسبب موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقّت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، خطابا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بتغريم المارد الأحمر، بسبب الطرد الذي حصل عليه الفرنسي أنتوني موديست خلال مواجهة اتحاد جدة السعودي الأخيرة، ببطولة كأس العالم للأندية.

فيفا يعاقب الأهلي بسبب موديست



وكان الفرنسي موديست قد حل بديلًا في لقاء اتحاد جدة السعودي، وحصل على البطاقة الحمراء بعد نزوله بأقل من ثلاثة دقائق، ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة فلومنسي البرازيلي المقبلة.

وأرسل الاتحاد الدولي للأهلي خطابا يتضمن خصم عقوبة طرد موديست من مكافأة مشاركة الفريق الأحمر في المونديال، والتي تقدر ب35 ألف دولار وفقا للائحة المسابقة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة بالسعودية، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومنسي البرازيلي غدا الاثنين في نصف نهائي المسابقة، وذالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

