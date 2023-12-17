نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطاحوا بـ بنزيما وكانتي وفابينيو.. "ESPN" تضع الأهلي على طاولة فلومينينسي في 5 نقاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء غدا الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري.

ونجح الشياطين الحمر، في تحقيق فوزا غاليا على صاحب الأرض المدجج بالنجوم نادي اتحاد جدة في المواجهة السابقة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن خلال ترجمة الزميله عنان رضا لتقرير شبكة "ESPN"، تضمن الآتي:

مواجهة هذا الفريق، هناك خمس نقاط قوة يحتاج فلومينينسي إلى معرفتها; "ريال مدريد الإفريقي"، هكذا يُطلق على الأهلي، فضلًا عن رغبتهم في حلم تحقيق لقب كأس العالم غير المسبوق على مر التاريخ.

1- لديهم حارس مرمى أسطوري!

كان محمد الشناوي أحد أبطال فوز الأهلي على الاتحاد عندما تصدى لركلة جزاء نفذها بنزيما.

الدفاع عن أصعب ركلات الترجيح في كأس العالم أصبح «روتينيا» في مسيرة حارس المرمى صاحب الخبرة البالغ من العمر 34 عامًا، والذي كان أساسيًا مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 روسيا، وفي الواقع كان فريق بالميراس، عانى أيضًا بسببه.

وفي بطولة 2020 التي أقيمت في 2021، تصدى الشناوي لركلتي روني وفيليبي ميلو في ركلات الترجيح ومنح الأهلي المركز الثالث.

2- يمتلكون أفضل لاعب

يحتاج فلومينينسي بشدة إلى مراقبة اللاعب بيرسي تاو والذي يرتدى القميص رقم 10، ويلعب على الجهة اليمنى، إنه من أبرز نجوم النادي الأهلي، وقد تم اختياره من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على أنه أفضل لاعب أفريقي للأندية في موسم 2022/23.

الأهلي تعاقد مع مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق في عام 2018، قادمًا من برايتون مقابل 1.8 مليون يورو (11 مليون ريال برازيلي في ذلك الوقت)، وهي قيمة تعتبر مرتفعة بالمعايير المصرية.

ولعب تاو أيضًا مع ماميلودي صنداونز في جنوب إفريقيا، وفي أندية يونيون سانت جيلويز وكلوب بروج وأندرلخت، وجميعها في بلجيكا.

3- ريال مدريد الإفريقي

الأهلي معروف بلقب "ريال مدريد الإفريقي"، لكونه ليس أقل من أعظم بطل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث فاز بـ 11 لقبًا إفريقيُا، وهو في حد ذاته ما يجعله يستحق لقب الملكي. وهذا في الواقع، هو ما يجعل الأهلي أحد الفرق التي تأهلت لكأس العالم بأكثر عدد من المرات منذ إنشاء الشكل الجديد للمسابقة في عام 2000.

ومن بين النسخ الـ2 للبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وصل العملاق المصري إلى مشاركته التاسعة في عام 2022، ليكون ثاني أكبر فريق شارك، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بـ11 مباراة.

وبالفعل هو تمامًا مثل ريال مدريد في كل شئ، يتمتع الأهلي بقاعدة جماهيرية ضخمة جدًا ولديها شغف كبير في حب فريقها.

4- قاعدة جماهيرية مرعبة

قاعدة فريق الأهلي الجماهيرية سببت من قبل رعب لبالميراس وفلامينجو في كأس العالم.

معظم اللاعبين الأساسيين من الأهلي الذين سيواجهون فلومينينسي تسببوا في تعدْيب فريق ألفيفيردي في عام 2020. في ذلك الوقت، خسر فريق ساو باولو، الذي سقط بالفعل أمام تيجريس في نصف النهائي، بركلات الترجيح أمام المصريين في صراع المركز الثالث، لكن صحيح أنه في النسخة التالية، عاد بالميراس وفاز على منافسه في نصف النهائي.

في عام 2022، صعبّت جماهير الأهلي أيضًا الأمور على فلامنجو، التي انتهت بفوزه بنتيجة 4-2، واحتل المركز الثالث.

5- لديهم مدرب متعدد البطولات!

وصل المدرب السويسري مارسيل كولر إلى الأهلي في سبتمبر 2022 وفي وقت قصير أصبح بالفعل بطلًا متعددًا للألقاب. في مهمته الأولى في كرة القدم العربية، فاز بكأس مصر 2021/22، وكأس السوبر المصري 2021/22 و2022/23، وبطولة الدوري المصري 2022/23، ودوري أبطال إفريقيا 2022/23.

