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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، عن الرسالة التي وجهها محمود الخطيب، رئيس النادي، للاعبين ‏عقب مباراة اتحاد جدة.

مرتجي يكشف رسالة الخطيب للاعبي الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة



وقال مرتجي: «الكابتن محمود الخطيب حرص على النزول إلى غرفة ملابس الفريق عقب ‏مواجهة اتحاد جدة وقال للاعبين: «سبق أن تحدثت معكم قبل المباراة وأبلغتكم أنكم أنتم ‏الأهلي، سعيد من أجل فرحة الجماهير سواء التي جاءت خلفكم لدعمكم في ملعب المباراة ‏وكافة الجماهير المساندة للفريق. أنتم أفضل لاعبين في إفريقيا وخلفكم جمهور يهز جبالًا».‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي ‏كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ‏ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا ‏الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

