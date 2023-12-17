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أحمد جودة - القاهرة - حرص خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية، على توجيه التهنئة لجماهير الأهلي وكافة محبيه بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بالفوز الذي حققه الفريق على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف في ربع نهائي البطولة الذي أقيم أول أمس على ملعب الجوهرة المشعة.
مرتجي: فرحتنا بالتأهل منقوصة.. ومواجهة فلومينينسي فارقة في تاريخ الأهلي والجيل الحالي
وقال مرتجي: فرحتنا منقوصة، كنا نأمل في وجود العامري فاروق، نائب رئيس النادي معنا لتكون الفرحة مكتملة، ونسأل الله له الشفاء.
وواصل رئيس بعثة الأهلي حديثه: «أبارك للجماهير ورجال الفريق الذين يعلمون جيدًا قدر وقيمة الأهلي، جميع اللاعبين كانوا رجالًا، وأريد هنا أن أختص اثنين سطرا تاريخًا وهما محمد الشناوي حارس الفريق الذي نجح في التصدي لأكثر من ركلة جزاء في مونديال الأندية، وحسين الشحات، الأكثر مشاركة في كأس العالم وهداف الجيل الحالي».
وأكد مرتجي أنه كرئيس للبعثة لمس منذ الوصول إلى السعودية حالة التركيز الشديدة للاعبين والجهاز الفني وكافة منظومة فريق الكرة؛ من أجل إسعاد مصر بصفة عامة وجماهير الأهلي بصفة خاصة، حيث تعمل المنظومة بأكملها داخل الأهلي من أجل رسم الابتسامة على وجوههم.
وشدد رئيس بعثة الأهلي في السعودية على أن الأهلي لم يتمادى في الفرحة، وأنه سرعان ما تم إغلاق ملف مباراة اتحاد جدة، وبدأ الفريق سريعا التركيز في مباراة فلومينينسي البرازيلي التي تعد هامة في تاريخ الجيل الحالي للاعبين.
وأشار مرتجي إلى أنه في حال فوز الأهلي على فلومينينسي سيصل الفريق إلى نهائي كأس العالم، وأن جميع أفراد البعثة لاعبين وجهازًا فنيًّا يعيشون حالة من التركيز الشديد لتحقيق هذا الهدف ولإسعاد الجماهير الموجودة في كل مكان والداعمة للفريق.