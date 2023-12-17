نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الفيفا يعاقب الأهلي والزمالك يقرر طرد لاعب محترف وبيبو يعلق على ازمة كولر والمترجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 17 -12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

فيفا يعاقب الأهلي بسبب موديست

تلقّت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، خطابا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بتغريم المارد الأحمر، بسبب الطرد الذي حصل عليه الفرنسي أنتوني موديست خلال مواجهة اتحاد جدة السعودي الأخيرة، ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفرنسي موديست قد حل بديلًا في لقاء اتحاد جدة السعودي، وحصل على البطاقة الحمراء بعد نزوله بأقل من ثلاثة دقائق، ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة فلومنسي البرازيلي المقبلة.

وأرسل الاتحاد الدولي للأهلي خطابا يتضمن خصم عقوبة طرد موديست من مكافأة مشاركة الفريق الأحمر في المونديال، والتي تقدر ب35 ألف دولار وفقا للائحة المسابقة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة بالسعودية، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومنسي البرازيلي غدا الاثنين في نصف نهائي المسابقة، وذالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

الزمالك يقرر طرد محترف الفريق

يناقش مسؤولو إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، مصير بعض نجوم الفريق والمحترفين، خلال الموسم الحالي بعد تراجع مستوى العديد من النجوم، في ظل أزمة القيد التي تمنع القلعة البيضاء من ضم أي صفقة جديدة.

ودخلت إدارة الزمالك مؤخرا، في خطوط تواصل مع مسؤولو فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أزمة القيد والاتفاق حول صيغة مناسبة لسداد غرامة قائد الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يبحث التخلص من السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الفريق، خلال شهر يناير المقبل".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اتجاه الزمالك يأتي نظرًا للمقابل المادي الذي يحصل عليه بالدولار ورفضه الحصول عليه بالمصري واتجاه لعقد جلسة مع وكيله لفسخ العقد بالتراضي".

وتضع إدارة القلعة البيضاء، بعض الأهداف الأجنبية خلال الانتقالات الشتوية القادمة على رادار التعاقدات الجديدة، حال نجاحهم في حل أزمة القيد التي تضرب الزمالك وتمنع إبرام أي صفقات جديدة.

بحضور الخطيب.. أول تعليق من خالد بيبو على أزمة كولر ومترجمه

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة ما يتم ترديده مؤخرا، حول وجود أي أزمات بين جماهير الفريق والمدير الفني السويسري مارسيل كولر، خاصة بعد بيان مترجمه خالد الجوادي.

وظهر محمود الخطيب رئيس الأهلي، في معسكر المارد الأحمر في المملكة العربية السعودية، ليقطع الشك حول علاقته مع المدرب في الفترة الأخيرة، ويؤكد ثقته الكبيرة بوجوده.

وأكد بيبو في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت:" الجميع داخل النادي الأهلي يعمل لمساعدة الغير دا شئ طبيعي وعلى رأسهم رئيس النادي محمود الخطيب الذي يحرص دائما على مساندة الفريق والجهاز الفني".

وتابع:" وجود الخطيب بيعطي للاعبين قوة وحافز لا توصف نستطيع أن تعمل وتجتهد وأنت مطمئن، ولست خائفا من أي شئ وخبراته وأساليبه تأهله إلى القيادة الحكيمة التي يقوم بها، نتعلم دائما من أي خطأ ولكن دون المساس بمبادئ النادي".

واختتم:" سيستم الأهلي الجميع تعلم داخله، كيف تخدم النادي وتحمي اللاعبين والجهاز، الخطيب تعرض لهجوم مدوي ولم يتحدث كلمه دائما يضع مجهوده وشغله الذي يتحدث".