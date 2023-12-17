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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق صباح اليوم مباريات دور الثمانية من البطولة الأفريقية لكرة السلة للسيدات، التى يستضيفها نادى سبورتنج السكندرى على ملعب الصالة المغطاة بالنادى، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، حيث تقام اليوم أربعة لقاءات فى هذا الدور، تبدأ منافسات اليوم بلقاء فريق ASPAC البنينى مع نظيره C.N.S.S بطل الكونغو فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح على المركزين التاسع والعاشر، ثم تنطلق منافسات دور الثمانية، فيلعب فريق RCGBB الرواندى القوى، مع فريق U.D.L.A الكونغولى فى الساعة الواحدة بعد الظهر، ويواجه فريق K.D.A الكينى، مواطنه فريق KOQUITY BANK فى الساعة الثالثة عصر، ويلتقى فريق سبورتنج فى الساعة السادسة مساء، مع فريق OVERDOSE UPSTATION الكاميرونى، وتختتم منافسات اليوم بمباراة INTER CLUBE الانجولى مع نظيره CUSTOMS النيجيرى فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

اليوم..سلة سبورتنج تواجه الكاميرون فى دور الثمانية للبطولة الإفريقية للسيدات.. وثلاث مباريات أخرى

يدخل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادى سبورتنج بقيادة محمد محروس منافسات دور الثمانية وهو صاحب كل الأرقام القياسية التى تحققت فى الدور الأول، بحصوله على لقب أقوى هجوم بتسجيله 411 نقطة فى أربع مباريات، وأقوى دفاع بعد أن سكن شباكه أقل نقاط فى الدور الأول بواقع 224 نقطة، وبفارق 187 نقطة لصالح بطلات سبورتنح، فضلا عن تسجيل لاعباته أكبر عدد من النقاط بقيادة المايسترو هاجر محمد، وتعد الفترتين الثانية والرابعة أكثر فترات الفريق فى التسجيل فى سلة المنافس، حيث أحرزت اللاعبات 106 نقطة فى الفترة الثانية فى الأربع مباريات، وسجلت اللاعبات 105 نقطة فى الفترة الرابعة فى نفس عدد المباريات، فى حين حين سجلت نفس الفترتين الثانية والرابع، اكثر عدد من النقاط سكنت سلة سبورتنج، حيث سجل المنافسين 54 نقطة فى سلة الفريق السكندرى فى الاربع مباريات فى الدور الأول، و67 نقطة فى الفترة الرابعة فى نفس عدد المباريات، كما يعد فريق سبورتنج هو الوحيد فى الدور الأول الذى استطاع أن يتخطى حاجز المائة فى تسجيل عدد النقاط فى سلة الفرق المنافسة، فى ثلاث فترات من الاربعة، حيث سجل فى الفترة الأولى فى الدور الأول 104 نقطة، و106نقطة فى الفترة الثانية، و105 نقطة فى الفترة الرابعة.

قال المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج إن الفريق يسير بخطوات قوية نحو الاحتفاظ باللقب الثانى، بعد ان أحرز اللقب الأول فى ديسمبر من العام الماضى، مشيرا إلى أن لاعبات الفريق قدمن مباريات قوية ورائعة، وتمكن من إعتلاء قمة المجموعة الأولى بجدارة، بالفوز فى جميع المباريات، وبفارق كبير فى عدد النقاط عن أقرب الفرق المنافسة، فضلا عن تحقيق اللاعبات أرقام قياسية لم يحققها أى فريق فى البطولة.

أضاف المهندس ممدوح حسنى، أن مباريات الدورين الثمانية وقبل النهائى، تختلف عن الدور الأول، لأن الفريق المهزوم لن يستمر فى التأهل للدور الثانى، مؤكدا أن الجهاز الفنى بقيادة محمد محروس الذى أبقى عليه مجلس الإدارة بعد إحرازه القب الأول لاستكمال المسيرة، استطاع التعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق الكاميرونى الذى يواجه اليوم لتحقيق الفوز والتأهل للدور قبل النهائى ليصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب، لافتا إلى أن جميع لاعبات الفريق ظهرن بشكل مشرف، وقدمن أداءا متميزا فى المباريات الماضية، متمنيا أن يستمر الفريق فى تقديم عروضه القوية لتحقيق الإنجاز بالفوز باللقب الثانى الإفريقى، فى إنجاز لم يحققه أى فريق مصرى من قبل على مستوى السيدات.

يمثل فريق سلة سبورتنح للسيدات فى البطولة اللاعبات ريم موسى، وهاجر عامر، ومنار إيهاب، ديستني بيتس، وأسرار ماجد، وجينا حلمي، ونور طلعت - نادين ياسر، ونورهان فؤاد، وياسيني ديوب، وسييرا ديلارد، وفاتو دياني.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى، محمد محروس مديرا فنيا، والدكتور مصطفي فكري مدربا عاما، ومصطفي جامع مدربا، وجانيت السباعي مديرة إدارية، ومحمد جابر إداريا وإحصائيا، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وأسماء عوض طبيبة.