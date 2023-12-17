نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة مانشستر سيتي تصل السعودية استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لبدء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في السعوديه هذا العام.

ويشارك السيتيزنز في البطولة، بصفته بطل دوري أبطال أوروبا في نسخة العام الماضي.

- موعد مباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يخوض بطل أوروبا، أولى مبارياته في المونديال أمام نظيره الياباني أوراوا ريد (بطل آسيا) في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري.

وفي حالة فوز السيتي، سيكون على موعد في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.