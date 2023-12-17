نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. خليلوزيتش: “فوز الأهلي على اتحاد جدة ليس مفاجأة مانشستر ستي قد لا يفوز بكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، على قوة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، خاصة بعد تخطي عقبة نظيره اتحاد جده السعودي في أول مبارياته وسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي المونديال لملاقاة نظيره فلومينيسي البرازيلي، مساء غدا.

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وأشار: “فوز الأهلي على اتحاد جدة أمر ليس مفاجئ، المفاجأة فقط كانت في النتيجة الكبيرة، من الوارد أن يتخطى الأهلي فلومينينسي في المباراة المقبلة فكل شيء وارد”.

واختتم تصريحاته: “مانشستر ستي قد لا ينجح في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، لأن الأندية التي تتوج بدوري أبطال أوروبا تأتي إلى كأس العالم مجهدة جدا”.

على جانب آخر، اقترب المالي أليو ديانج نجم خط وسط النادي الأهلي، من المشاركة أساسيا في تشكيل الفريق بمباراة بطل أمريكا الجنوبية القادمة، والتي تقام في الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

