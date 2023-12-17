نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنسيته سعودي.. حكم مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى المملكة العربية السعودية لخوض نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء يوم الثلاثاء القادم.

ويخوض بطل أوروبا، أولى مبارياته بمونديال الأندية 2023، عندما يواجه نظيره بطل آسيا فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري.

- حكم مباراة مانشستر سيتي واورواو ريد

وفجر الإعلامي الرياضي "أحمد العجلان"، مفاجأة مدوية حول هدية حكم مواجهة مانشستر سيتي وأوراو الياباني.

حيث نشر العجلان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "إكس": "تعيين الحكم السعودي محمد الهويش حكمًا لمواجهة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني في نصف نهائي ‎كأس العالم للأندية".

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