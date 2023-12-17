نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال| 13 لاعبًا من العواجير.. "الأهلي أمام فلومينينسي" هل اللياقة ستهدي المارد الأحمر بطاقة التأهل للنهائي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عاشقي الساحرة المستديرة المباراة النارية التي ستجمع الأهلي بنظيره فلومينينسي بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية 2023.

حيث تأهل النادى الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد حصوله على لقب دورى ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي بينما تأهل فلومينينسي البرازيلى لحصده لقب كوبا ليبرتادوريس.

وضرب الأهلي موعدًا مع فلومينينسي بعدما حقق الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى السعودية.

وتعد مشاركة فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، لحصده لقب كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1، على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.



ويرغب المارد الأحمر أن يرفرف جناح نسره في سماء عالم مونديال الأندية، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ومواصلة سلسلة المجد وسطر اسمه في كتاب التاريخ؛ ليكون قد حقق إنجاز جديد بوصوله للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، لكنها ليست بهذه السهولة لأن فريق فلومينينسي متسلح بالنجوم الكبار أبرزهم ما رسيلو البرازيلي نجم ريال مدريد السابق، كينو لاعب بيراميدز السابق والذي يعلم جيدًا الأهلي، وميلو لاعب انتر ميلان وبالميراس السابق، لكن أيضًا هناك نقطة ضعف من المقرر أن الأهلي يستغلها وهي أغلب نجوم فلومينينسي أعمارهم كبيرة وأقل سن لديهم ما يقرب من 28 عامًا، وهذا سيكون مثل العملة لها وجهين، فهل هذا سيرجح كفة الأهلي بدنيًا في اللقاء؟.



أعمار اهم لاعبي فلومينيسي البرازيلي

- فابيو لوبيز حارس مرمي يبلغ من العمر 43 عامًا.

- مارسيلو ظهير ايسر فلومينينسي يبلغ من العمر 35 عامًا.

- فيليبي ميلو قلب دفاع يبلغ من العمر 40 عامًا.

- كينو جناح ايسر يبلغ من العمر 34 عامًا.

- دافيد براز مدافع الفريق يبلغ من العمر 36 عامًا.

- جانسو صانع ألعاب الفريق يبلغ من العمر 34 عامًا.

- جيريمين كانو مهاجم الفريق يبلغ من العمر 34 عامًا.

- سانتوس وسط ملعب يبلغ من العمر 34 سنة عامًا.

- دييجو جويانو مهاجم يبلغ من العمر 31 عامًا.

- اندريا وسط ملعب يبلغ من العمر 22 عامًا.

- جون كينيدي جناح يبلغ من العمر 21 عامًا.

- ماتيوس مارتنيلي وسط ملعب يبلغ من العمر 21 عامًا.

- دي ليما جناح يبلغ من العمر 27 عامًا.