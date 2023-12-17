الرياضة

عاجل.. صدمة جديدة من فيفا للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بنادي الاهلي خلال الساعات القليلة الماضية صدمة قوية وذلك خلال الاستعدادات لخوض مواجهة فريق نادي فلومينينسي البرازيلي لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

صدمة جديدة من فيفا للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإخطار النادي ، بإيقاف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء مباراتين وذلك عقب تحصله على بطاقة حمراء وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي في الموقعة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية لحساب مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

وحقق الاهلي الفوز على العملاق السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وقعهم علي معلول من علامة الجزاء وحسين الشحات وإمام عاشور بينما سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما هدف فريق نادي اتحاد جدة الوحيد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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